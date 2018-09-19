Глава Ижмеха: санкции мешают техперевооружению предприятия

Ижевск, , 19:44 — REGNUM Санкции преграждают доступ к закупке высокотехнологичного оборудования. Об этом заявил управляющий директор АО «Ижевский механический завод» (ИМЗ) Александр Гвоздик в рамках Форума оружейников.

По его словам, предприятие предпринимает колоссальные усилия для того, чтобы расширять рынки сбыта, увеличивать объемы производимо продукции, но часть рынка для завода закрыта, сообщает «Коммерсантъ».

"Нас также интересует создание специальных налоговых режимов для предприятий, попавших под санкции. Не буду сейчас говорить о сложностях приобретения оборудования в рамках техперевооружения. Это факт. Просто часть высокотехнологичного оборудования для нас закрыта», — добавил глава предприятия.

Напомним, Ижевский механический завод входит в структуру концерна «Калашников». Это многопрофильное предприятие, которое производит спортивное, охотничье, служебное оружие, а также медицинскую технику и микроэлектронику. В санкционный список США завод попал в 2015 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с ограничениями, обусловленными проведением в России чемпионата мира по футболу, объем производства на ИМЗ сократился на 15−20%.

Ранее в интернете появилась петиция, авторы которой описали постоянные сокращения на предприятии, низкий уровень заработной платы, плохое отношение руководства завода к персоналу.

Позднее Гвоздик подтвердил, что процесс сокращения штатной численности сотрудников действительно идет. Однако, по его словам, это связано с модернизацией производства.

Планируется, что в 2019 году на заводе запустят серийное производство пистолета Лебедева.