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Депутат: банковская система Казахстана находится в ступоре

Экономика

Банки берут деньги у государства, но не отдают их в реальный сектор

Астана, 19 сентября 2018, 19:56 — REGNUM  Малые и средние банки в Казахстане со временем «схлопываются», и банковские сектор будет состоять из нескольких участников Об этом заявил депутат Мажилиса парламента Казахстана Азат Перуашев, сообщает 19 сентября издание Zakon.kz.

«В целом, мы видим, что банковская система сегодня находится в ступоре», — добавил депутат.

Перуашев напомнил, что до 2007 года банки привлекали в финансовый сектор деньги с внешних рынков, а сейчас они берут деньги у государства и не вкладывают их в реальный сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Национальный банк Казахстана лишил «Банк Астаны» лицензии на проведение банковских и иных операций.

Читайте ранее в этом сюжете: «Банк Астаны» лишился лицензии

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Банковское дело
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