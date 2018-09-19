Депутат: банковская система Казахстана находится в ступоре

Астана, , 19:56 — REGNUM Малые и средние банки в Казахстане со временем «схлопываются», и банковские сектор будет состоять из нескольких участников Об этом заявил депутат Мажилиса парламента Казахстана Азат Перуашев, сообщает 19 сентября издание Zakon.kz.

«В целом, мы видим, что банковская система сегодня находится в ступоре», — добавил депутат.

Перуашев напомнил, что до 2007 года банки привлекали в финансовый сектор деньги с внешних рынков, а сейчас они берут деньги у государства и не вкладывают их в реальный сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Национальный банк Казахстана лишил «Банк Астаны» лицензии на проведение банковских и иных операций.

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