Американские инвесторы проникают на рынок коворкингов во Вьетнаме

Хошемин, Вьетнам, , 20:15 — REGNUM WeWork, известный американский игрок в сфере коворкингов, предпринимает шаги для инвестиций в крупномасштабное рабочее пространство в высотном офисном здании в районе 4, города Хошемина.

Издание Dan Sinh сообщает, что эта информация подтверждается в последнем отчете Jones Lang LaSalle (JLL) по рынку коворкингов во Вьетнаме. В частности, местоположение, в котором находится пространство, интересующее WeWork, является зданием рядом с центральным финансовым районом 1, также известным как «Сайгонский Уолл-стрит».

По оценке JLL, то, внимание гигантского инвестора в сфере недвижимости к офисному рынку Вьетнама является положительным сигналом. WeWork входит в число крупнейших стартапов США, уступая лишь таким компаниям, как Uber и Airbnb и является шестым по величине в мире. В настоящее время WeWork проводит маркетинговые исследования, а также проверяет арендаторов и, как ожидается, запустит новые офисы в ближайшие 12 лет. Это будет крупнейшее рабочее пространство во Вьетнаме, общая площадь которого составит 5000 м2.Идея коворкингов пришла во Вьетнам около трех лет назад. Тогда, на инвестиции компании Trung Thuy Group было создано пространство Dreamplex, которое располагалось в здании Miss Aodai на улице Нгуен Чунг Нган, округ 1. На сегодняшний день во Вьетнаме насчитывается около 20 коворкингов, с арендной платой от одного до двух миллионов донгов в месяц.