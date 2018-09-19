Вьетнам обновит технологии для повышения конкурентоспособности

Ханой, , 19:35 — REGNUM В рамках конференции по развитию промышленности во Вьетнаме Министр торговли и промышленности СРВ Чан Туан Ань заявил о необходимости обновления технологической базы производства во Вьетнама с целью повышения конкурентоспособности страны в условиях резко меняющейся экономической конъюнктуры, которая обусловлена стремительным развитием цифровых технологий.

По мнению министра, если не привлекать инвестиции для развития научных исследований и обновление технологий, динамика роста вьетнамской экономики будет крайне медленной. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», многие малые и средние вьетнамские предприятия нуждаются в финансировании, однако не могут его привлечь в силу недостаточной осведомленности о существующих программах поддержки и развития, а также устаревшей технологической базы.