Среда, 19 Сентября 2018 года
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Вьетнам обновит технологии для повышения конкурентоспособности

Экономика

Министерство торговли и промышленности Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) заявило о необходимости обновления технологий на производстве с целью повышения уровня конкурентоспособности

Вьетнам обновит технологии для повышения конкурентоспособности
Chitrapa
Агитационный плакат во Вьетнаме

Ханой, 19 сентября 2018, 19:35 — REGNUM  В рамках конференции по развитию промышленности во Вьетнаме Министр торговли и промышленности СРВ Чан Туан Ань заявил о необходимости обновления технологической базы производства во Вьетнама с целью повышения конкурентоспособности страны в условиях резко меняющейся экономической конъюнктуры, которая обусловлена стремительным развитием цифровых технологий.

По мнению министра, если не привлекать инвестиции для развития научных исследований и обновление технологий, динамика роста вьетнамской экономики будет крайне медленной. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», многие малые и средние вьетнамские предприятия нуждаются в финансировании, однако не могут его привлечь в силу недостаточной осведомленности о существующих программах поддержки и развития, а также устаревшей технологической базы.

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Зарубежная хроника
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