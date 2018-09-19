Среда, 19 Сентября 2018 года
21:03:33 МСК

Во Вьетнаме запустят солнечную электростанцию

Экономика

Во Вьетнаме скоро начнет работать солнечная электростанция мощностью 40,6 МВт

Во Вьетнаме запустят солнечную электростанцию
Иллюстрация: Wikipedia.commons
Солнечная электростанция

Ханой, 19 сентября 2018, 20:00 — REGNUM  В провинции Лонган (Вьетнам) будет открыта солнечная электростанция. По предварительным расчетам, мощность выработки электроэнергии составит 40,6 МВт. Суммарная стоимость проекта — $42 млн.

17 сентября состоялся первый пробный запуск электростанции, на котором присутствовали: бывший президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг, члены политбюро центрального комитета коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) и другие высокопоставленные представители. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», это первый проект солнечной электростанции во Вьетнаме, осуществляемой энергетической компанией BCG.

Проект был полностью одобрен в министерстве торговли и промышленности Вьетнама. Площадь электростанции составит 50 га. Объект будет введен в эксплуатацию в июне 2019 г. Планируется, что при эксплуатации электростанция будет вырабатывать 60 млн. кВт в год.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить