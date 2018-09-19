Во Вьетнаме запустят солнечную электростанцию

Ханой, , 20:00 — REGNUM В провинции Лонган (Вьетнам) будет открыта солнечная электростанция. По предварительным расчетам, мощность выработки электроэнергии составит 40,6 МВт. Суммарная стоимость проекта — $42 млн.

17 сентября состоялся первый пробный запуск электростанции, на котором присутствовали: бывший президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг, члены политбюро центрального комитета коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) и другие высокопоставленные представители. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», это первый проект солнечной электростанции во Вьетнаме, осуществляемой энергетической компанией BCG.

Проект был полностью одобрен в министерстве торговли и промышленности Вьетнама. Площадь электростанции составит 50 га. Объект будет введен в эксплуатацию в июне 2019 г. Планируется, что при эксплуатации электростанция будет вырабатывать 60 млн. кВт в год.