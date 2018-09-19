«Нешенгенскому» аэропорту Осло предстоит масштабная реконструкция

Осло, , 20:13 — REGNUM Через три недели начнется реализация проекта «Расширение Востока за пределами Шенгенской зоны». По сообщению норвежского новостного издания «Nettavisen», работы по расширению аэропорта Осло будут проводиться вплоть до лета 2022 года. По заявлению представителей компании «Avinor», предварительная стоимость проекта составит более 400 млн долл. США. На следующей неделе состоится заседание для руководителей компаний-партнёров для их информирования по наиболее важным аспектам работы и дальнейшего сотрудничества в условиях активной стадии строительства.

Необходимость расширения продиктована растущим пассажирооборотом, который охватывает обмен туристами с государствами, не входящими в Шенгенскую зону. На данный момент аэропорт рассчитан на 5,5 миллионов пассажиров год, после расширения планируется увеличить этот показатель до 8 миллионов.

Директор аэропорта Осло Ёйвинд Хасааас утверждает, что в последние годы поток туристов, приезжающих из нешенгенской зоны, действительно показал значительный и устойчивый рост. Поэтому очевидно, что в аэропорте необходимо создать соответствующую инфраструктуру, так как помимо прочего это дало бы Норвегии весомые конкурентные преимущества и существенные экономические выгоды.