Правительство Танзании стимулирует граждан выращивать больше подсолнухов

Додома, , 19:23 — REGNUM Заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Танзании Стелла Маньянья выступила с речью в деревне Мтинко на всеобщем заседании области Сингида, в которой призвала жителей области Сингида выращивать больше подсолнечников, так как это поможет продвижению экономики страны. По информации танзанийского новостного агентства Habari Leo, Маньянья также посетила организацию по развитию мелких предприятий Танзании и производственные комплексы, специализирующиеся на подсолнечниках.

Кроме того, Стелла Маньянья подчеркнула, что в соответствии со стратегией развития правительства Танзания к 2025 году должна стать страной со средним уровнем дохода. Поэтому так важно сейчас направить усилия на развитие сельскохозяйственной отрасли, которая является основной для экономики страны.

Тем не менее, по словам заместитель министра, промышленность сможет развиваться только при условии, что местные крестьяне будут развивать данную сельскохозяйственную культуру у себя в регионе, для того чтобы подсолнечники можно было отправлять на перерабатывающие заводы. К тому же, создание новых заводов способствует созданию новых рабочих мест для граждан

Маньянья отметила, что сегодня в стране наблюдается спад производства подсолнечного масла, поэтому ответственность за развитие экономики — в руках самих граждан, которые могут исправить положение, увеличив количество подсолнечников, выращиваемых на полях, так как данный продукт экспортируется за границу в больших количествах и может приносить большие доходы стране.