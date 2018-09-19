В Узбекистане создадут национальный межбанковский процессинговый центр

Ташкент, , 19:28 — REGNUM В Узбекистане будет создан национальный межбанковский процессинговый центр при главном центре информатизации Центробанка республики. Об этом говорится в постановлении президента «О мерах по развитию национальной платежной системы», которое опубликовано 19 сентября агентством УзА.

Документ предписывает реализацию целого комплекса мер, которые направлены на обеспечение бесперебойного проведения платежей, доступности банковских услуг и развитие конкуренции на рынке платежных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года банки Узбекистана купили у населения республики иностранную валюту на сумму $1,288 млрд. За полгода наличная денежная масса в республике увеличилась на 11,4%.

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