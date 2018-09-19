В Киеве считают, что ЕС, США и РФ уже согласовали строительство Nord Strеаm

Киев, , 18:49 — REGNUM На Украине эксперты и политики опасаются, что Европейский союз, США и Россия согласуют проект «Северного потока — 2» и лишат Киева транзита.

В частности, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украина» призвала Германию не заключать «тайные сделки» с президентом России Владимиром Путиным. НАК требует, чтобы в вопросе строительства «Северного потока — 2» действовали «стандартные условия и правила». Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза» в Фейсбуке.

«В этом сезоне главный тезис лоббистов «Северного потока — 2» таков: всё замечательно, решение по Украине найдено, Путин пообещал Германии сохранить «какие-то объемы транзита» Украиной. Поэтому можно прекратить разговоры о санкциях, об уточнении европейского законодательства, расходимся. Ну, нет. Для решения угрозы «Северного потока — 2» нужны стандартные условия и правила, которые работают для всех, в том числе и для «Газпрома», а не тайные сделки с Путиным», — отмечается в материале.

В свою очередь украинские эксперты в сфере энергетики упрекнули президента США Дональда Трампа за его нежелание вводить санкции в отношении компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока — 2».

«Вашему вниманию — типичный пример настоящей «американской поддержки Украины» в «противодействии постройке «Северного потока — 2», — написал 19 сентября в Фейсбуке эксперт Геннадий Рябцев, комментируя отказ Трампа от ввода санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Кроме того, эксперт в сфере энергетики Вячеслав Бутко считает, что было бы правильнее, если бы США ввели санкции в отношении уже построенного «Северного потока — 2».

«Цену слов Трампа мы уже хорошо знаем — ему что-то заявить, а потом отзаявить, как мне чашку кофе выпить. Да и мы прекрасно понимаем, что в США управляет не президент, а элиты и правящие круги. И решения о санкциях принимает Конгресс. Поэтому, полагаю, к словам Трампа в данном случае стоит относиться спокойно. Интерес США базируется на том, что максимум через 3−4 года они будут готовы к масштабной экспансии со своим сжиженным газом на рынке Европы… США нужно не допустить эксплуатации «Сев. потока — 2» и сохранить контроль над Украиной… А насчет «Сев. потока — 2» Трамп вполне может сегодня заявить, что вчера пошутил. Интересы США тут недооценивать наивно — идет борьба за европейский газовый рынок. И она будет вестись как та борьба за мир — до последней капли крови. P.S. Впрочем, идеальный вариант — позволить достроить «Сев. поток — 2», а потом уже ввести санкции, которые сделают невозможным его эксплуатацию», — написал в Фейсбуке Бутко.

Ранее, 18 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что США не собираются вводить санкции на западные компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2».

«Мы просто думаем, что, к несчастью для жителей Германии, эта страна платит миллиарды и миллиарды долларов в год за поставки энергии из России», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с главой парламента Норвегии Тоне Вилхелмсен Трьоен заявил, что Россия утратила договороспособность. Он заявил о нарушении Кремлем Будапештского меморандума и нежелании выполнять решение Стокгольмского арбитража по контракту «Газпрома» и «Нафтогаза». По мнению Гройсмана, альтернативой «Северному потоку — 2» является совместное управление украинской ГТС.

«Для нас очень важно, чтобы демократический мир был устойчивым в защите демократии и норм международного права. И в этом контексте важен вопрос — проект «Северный поток — 2». Мы говорим всему миру — не верьте гарантиям России. Вы не назовете никакой гарантии России, которую она выполняла сегодня», — сказал Гройсман.

Напомним, 18 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев создает в Европейском союзе группу, которая должна остановить строительство российского газопровода в обход Украины — «Северный поток — 2». Порошенко пояснил масштаб угрозы потерей Украиной $3 млрд от введения в строй «Северного потока — 2».