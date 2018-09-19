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Экспорт из Афганистана вырос на 32 процента за последние 8 месяцев

Экономика

Исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана отчитался о росте экспорта из Афганистана на треть

Кабул, 19 сентября 2018, 18:59 — REGNUM  На пресс-конференции в Кабуле, посвященной развитию афганского экспорта, исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Аджмал Хамид Абдул Рахимзай заявил, что экспорт Афганистана увеличился на 32 процента за первые восемь месяцев текущего финансового года.

Рахимзай связал такой впечатляющий рост с реализацией Национальной стратегии экспорта, созданием воздушных коридоров и проведением торговых выставок за рубежом, сообщает афганское информационное агентство «Пажвок». Среди прочих факторов, способствующих увеличению объема национального экспорта, — строительство транзитных маршрутов с Китаем, Казахстаном, Индией и Узбекистаном.

И. о. министра отметил, что экономический рост и развитие Афганистана — одна из основных целей работы Правительства национального единства. Он также заявил, что одним из приоритетных направлений является поддержка местных производителей для повышения конкурентоспособности афганской продукции за рубежом и замещения импортных товаров на внутреннем рынке.

Аджмал Хамид Абдул Рахимзай также приветствовал несколько перспективных экономических проектов, в частности — создание «индустриальных парков» в провинциях Хост и Кабул. Ожидается, что один только проект индустриального парка «Барик Ааб» близ Кабула создаст рабочие места для 9000 человек; на это будет выделено $17,3 млн.

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Зарубежная хроника
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