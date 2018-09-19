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Смольный за миллион «купит» новый бренд Петербурга

Экономика

Прежний логотип, который за 1 рубль сделала студия Лебедева, «зарубила» ФАС

Смольный за миллион «купит» новый бренд Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Стрелка Васильевского острова

Санкт-Петербург, 19 сентября 2018, 18:30 — REGNUM  Петербургские чиновники ищут того, кто разработает для города новый туристический бренд. Необходимость в этом возникла после расторжения договора с ООО «Студия Артемия Лебедева» на создание логотипа Санкт-Петербурга. Этот договор стал причиной скандала и разбирательств в антимонопольной службе.

Как было установлено Санкт-Петербургским управлением ФАС, заключив в условиях конфиденциальности договор на разработку логотипа стоимостью в 1 рубль, комитет по развитию туризма Петербурга нарушил статью 15 Закона о защите конкуренции. УФАС предписало разорвать договор, что и было сделано.

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Теперь тот же комитет по развитию туризма объявил новый конкурс, сообщает 19 сентября интернет-газета «Фонтанка». За создание визуальной идентификации Санкт-Петербурга Смольный теперь готов заплатить 1,1 млн рублей.

В рамках контракта необходимо будет разработать текстовый логотип и фирменный знак, а также систему суббрендов.

Одновременно будет учреждено городское агентство по управлению территориальным мета-брендом Санкт-Петербурга: его концепцию, структуру и бизнес-план также предложат создать победителю конкурса.

Он станет известен 10 октября, а исполнить контракт нужно к 1 декабря 2018 года.

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Туризм
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