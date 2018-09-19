В Тамбовской области сэкономлено 444 млн рублей на госзаказах

Тамбов, , 18:07 — REGNUM В Тамбовской области в I полугодии 2018 года в результате эффективно организованных госзакупок было сэкономлено более 444 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. За этот период были объявлены закупки в целом на сумму более 7,8 млрд рублей, по итогам которых заключены контракты на сумму более 5,7 млрд рублей.

Данные цифры были озвучены сегодня, 19 сентября, на форуме «За эффективные, честные и прозрачные закупки», который проводится в Тамбовской области второй год подряд с целью усовершенствования работы системы государственного заказа. В нём приняли участие контрактные управляющие государственных и муниципальных заказчиков, руководители предприятий, представители областных органов власти и муниципалитетов.

Участников форума приветствовал первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов, который поблагодарил всех сотрудников, занятых в сфере закупок, за четкую организацию работы. Он подчеркнул, что от них зависит грамотное оформление конкурсной документации и своевременное проведение торгов.

«Бюджетные средства должны работать на благо людей и приносить максимальную отдачу, поэтому губернатор Александр Никитин придает первостепенное значение развитию системы государственных закупок Тамбовской области», — отметил Олег Иванов.

В регионе создана и эффективно действует контрактная система, основной задачей которой является повышение эффективности использования средств бюджета на закупку товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд. По итогам 2017 года область снова подтвердила свой высокий уровень в работе по повышению прозрачности и эффективности закупок, заняв повторно третье место среди субъектов Российской Федерации в ежегодном проекте «Национальный рейтинг прозрачности закупок» в классе «Региональные государственные закупщики», получив оценку «Гарантированная прозрачность».

«Повышение прозрачности госзакупок — наша главная задача. В Тамбовской области в настоящее время более 90% торгов проводится в электронной форме. В них участвует малый бизнес. В соответствии с поручениями губернатора мы активно сотрудничаем с различными общественными организациями и экспертами, которые мониторят госзакупки, чтобы не допустить проведения сомнительных торгов», — отметил председатель комитета государственного заказа области Владимир Громов.

В торгах участвуют поставщики со всех уголков России, включая Карелию, Алтай, Дальний Восток. Благодаря соглашению, заключенному в мае 2018 года между администрацией Тамбовской области и мэрией Москвы, представители региона могут участвовать в работе «Портала поставщиков» правительства Москвы. В рамках форума состоялось открытие площадки.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве. Речь идет о малых закупках. Таким образом снижаются административные барьеры, повышается конкуренция среди участников и прозрачность госзакупок, а среди предприятий малого бизнеса повышается доверие к государственным органам власти», — поделился заместитель руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Алексей Данилов.

Впервые в рамках форума состоялся конкурс «Лучший специалист в сфере закупок Тамбовской области 2018». Победителем была признана консультант управления образования и науки области Наталия Даранкевич.