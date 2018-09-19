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В Казахстане планируют развивать отрасль редких и редкоземельных металлов

Экономика

В Казахстане есть несколько месторождений, содержащих около 40 видов редких и редкоземельных материалов

В Казахстане планируют развивать отрасль редких и редкоземельных металлов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ископаемые Казахстана

Астана, 19 сентября 2018, 17:54 — REGNUM  Специалисты национальной горнорудной компании Казахстана «Тау-Кен Самрук» приступили к сбору информации о наличии ресурсной базы, производственных и технологических мощностей для развития отрасли редких и редкоземельных материалов, сообщили 18 сентября в пресс-службе компании.

По данным «Тау-Кен Самрук», в Казахстане есть несколько месторождений, содержащих около 40 видов редких и редкоземельных материалов. Специалисты отмечают, что большие перспективы также имеют технологии переработки техногенно-минеральных образований и освоения отработанных скважин уранового производства.

Как сообщало ИА REGNUM, российская горнорудная компания «Полиметалл» и Российская медная компания заключили в апреле соглашение об обмене активами в России и Казахстане.

Читайте ранее в этом сюжете: Горнорудные компании обменялись месторождениями в России и Казахстане

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Горнорудная промышленность Туркестана
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