Свердловский губернатор представит потенциал области в штаб-квартире ООН

Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM Свердловские власти получили уникальную возможность представить потенциал региона на статусной международной площадке. Губернатор Евгений Куйвашев в конце октября представит в штаб-квартире ООН достижения Свердловской области как региона устойчивого развития, особое внимание будет уделено проектам развития человеческого потенциала, а также наработкам уральцев в инновационный, культурной, туристической сферах и экологии. Кроме того, планируется представить заявку Российской Федерации на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО 2025 в Екатеринбурге, в связи с чем в состав делегации включен Александр Высокинский.

В соответствии с регламентами ООН Евгений Куйвашев расскажет о достижениях Свердловской области в реализации целевых показателей региона, которые были приняты государствами-членами организации в 2015 году. Предполагается, что официальный визит даст возможность расширить направления взаимодействия региона и Организации Объединенных Наций.

«История нашего сотрудничества насчитывает десятилетия плодотворной работы. Мы активно взаимодействуем с Международной организацией труда, Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию — ЮНИДО, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и другими учреждениями ООН. Считаю, что потенциал нашего взаимодействия намного больше», — отмечает Евгений Куйвашев.

Напомним, в начале сентября губернатор провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Алисон Смейл. Темой обсуждения стали планы по развитию Свердловской области и перспективы, которые откроются перед регионом в случае победы российской заявки ЭКСПО-2025. Кроме того, глава региона выступил с инициативой о проведении в Екатеринбурге очередной конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТАД.

Презентация состоится при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации в рамках программы «Регионы России и устойчивое развитие».