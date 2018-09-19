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В январе — августе производство цемента в Узбекистане сократилось на 6,4%

Экономика

За восемь месяцев импорт цемента вырос в 7,4 раза

В январе — августе производство цемента в Узбекистане сократилось на 6,4%
Цитата из х∕ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР
Ведро цемента

Ташкент, 19 сентября 2018, 17:25 — REGNUM  По итогам восьми месяцев 2018 года Узбекистан произвел 5728,7 тыс. тонн портландцемента, что на 6,4% меньше, чем в январе — августе 2017 года, сообщает 19 сентября издание «Новости Узбекистана».

За отчетный период республика увеличила импорт цемента в 7,4 раза, до $101 млн. Специалисты связывают снижение производства цемента с резким повышением тарифов на газ и электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года Узбекистан импортировал цемент на сумму $79,8 млн, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За полгода Узбекистан в шесть раз увеличил импорт цемента

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Экономика Узбекистана
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