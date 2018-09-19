На Украине протестуют автомобилисты: требуют снизить таможенные пошлины

Киев, , 16:59 — REGNUM

Сегодня, 19 сентября, в Киеве у здания кабинета министров водители автомобилей (до 600 человек) с иностранной регистрацией, а также автоперевозчики проводят акцию протеста.

Митингующие требуют, чтобы правительство установило доступные таможенные тарифы на растаможку автомобилей, а также решило вопрос плохого состояния украинских дорог. Они держат в руках плакаты с надписями: «Гройсман, где наши дороги?», «Требуем принять правки за доступную растаможку».

К участникам протеста вышел министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Чиновник заверил, что на протяжении пяти лет дороги будут отремонтированы.

«В следующем году дорожный фонд составит 75% акцизов на бензин — минимум 56 млрд гривен (1,989 млрд долл.). Из них 17 млрд (603 млн долл.) пойдут на областные дороги», — сказал Омелян.

Кроме того, протесты автомобилистов (до 50 человек) идут в Полтаве. Они перекрыли трассу Киев — Харьков. Люди требуют снизить таможенные сборы на иностранные автомобили и отремонтировать центральную трассу. Водители обещают проводить акцию, «пока их не услышат» чиновники.

В свою очередь депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что уже в ноябре Рада во втором чтении рассмотрит законопроекты о растаможке автомобилей.

«Впервые заседание комитета будет только в октябре. В лучшем варианте — это вторая половина октября, но скорее всего это будет ноябрь. Это будет так, если двигаться без дополнительных рабочих групп», — сказала Южанина 19 сентября.

По её словам, к законопроекту, который касается изменений акцизного налога, подана 91 поправка. Она считает, что бюджет Украины ежегодно теряет около 2 млрд долл из-за теневых схем легализации автомобилей.

«Большинство поправок касается изменения коэффициента возраста или замены его на коэффициент экологии, или понижающих коэффициентов именно к коэффициенту возраста. По поводу базовых ставок: базовые ставки в €50 и €75 за 1000 см³ не имеют особых поправок», — подчеркнула Южанина.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Государственная фискальная служба Украины проинформировала, что в стране по зарегистрировано 469,2 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией. Больше всего машин ввозят из Польши. Владельцы «евроблях» утверждают, что акцизные сборы в Украине настолько высоки, что превышают все остальные налоги при растаможивании европейских машин.