Автомобильный завод в Самарканде на 40% снизил производство автобусов

Самарканд, Узбекистан, , 17:11 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2018 года Самаркандский автомобильный завод снизил на 40% производство автобусов и на 8% производство грузовых автомобилей, до 351 и 2453 единиц техники соответственно. Об этом 19 сентября сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на данные государственного комитета по статистике.

По данным ведомства, за отчетный период было импортировано в 3,9 раза больше грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения. Общий объем импорта составил $221,3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 сентября в Узбекистане прекращен сбор заявок на приобретение автомобиля марки Chevrolet Captiva. Компания GM Uzbekistan планирует снять автомобиль с производства.

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