Среда, 19 Сентября 2018 года
17:53:06 МСК

Автомобильный завод в Самарканде на 40% снизил производство автобусов

Экономика

За восемь месяцев Узбекистан импортировал почти в 4 раза больше автомобилей

Автомобильный завод в Самарканде на 40% снизил производство автобусов
Иллюстрация: Samauto.uz
Низкопольный автобус СамАвто на маршруте в Самарканде

Самарканд, Узбекистан, 19 сентября 2018, 17:11 — REGNUM  По итогам восьми месяцев 2018 года Самаркандский автомобильный завод снизил на 40% производство автобусов и на 8% производство грузовых автомобилей, до 351 и 2453 единиц техники соответственно. Об этом 19 сентября сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на данные государственного комитета по статистике.

По данным ведомства, за отчетный период было импортировано в 3,9 раза больше грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения. Общий объем импорта составил $221,3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 сентября в Узбекистане прекращен сбор заявок на приобретение автомобиля марки Chevrolet Captiva. Компания GM Uzbekistan планирует снять автомобиль с производства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане снимут с производства Chevrolet Captiva

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить