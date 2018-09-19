«Костромагорводоканал» отремонтирует главную насосную станцию города

Кострома, , 16:43 — REGNUM В Костроме отремонтируют главную насосную станцию № 2, сообщает ГТРК «Кострома» сегодня, 19 сентября. Планируемые расходы «Костромагорводоканала» на эти цели составляют около 20 млн рублей.

По имеющейся информации, будут отремонтированы здание станции и оборудование, которое было установлено более 30 лет назад. Также планируется заменить один из насосов на новый — с системой автоматического регулирования.

Отметим, что насосная станция обслуживает дома всего фабричного района Костромы, принимает стоки и перекачивает их по дюкеру на очистные сооружения.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в Костроме частично автоматизировалиработу насосов городского водопровода. На модернизацию оборудования «Костромагорводоканала» было затрачено 1,5 млн рублей: был установлен новый насосный агрегат взамен устаревшего, установлены датчики температуры, автоматизирован процесс запуска промывного насоса, обновлена и настроена система контроля параметров работы оборудования в диспетчерской.

В мае 2018 года «Костромагорводоканал» приступил ко второму этапу работ по автоматизации станции. Продолжается замена запорной арматуры, рециркуляторов на фильтрах и другие работы. В планах — автоматизация работы фильтров и реагентного хозяйства.