Прогноз МЭР: 63,6 рублей за доллар во второй половине 2019 года

Москва, , 16:47 — REGNUM Курс российской валюты стабилизируется по отношению к доллару во второй половине 2019 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития от Минэкономразвития до 2024 года, на основе которого рассчитан проект федерального бюджета на 2019−2021 годы. Документы были размещены, затем удалены с официального сайта профсоюзной стороны в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (есть в наличии у корреспондента ИА REGNUM ).

«Ожидается, что курс рубля к доллару США вернется к уровням 63,6−63,8 рубля за доллар во второй половине 2019 года и в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами-торговыми партнерами», — отмечается в прогнозе министерства.

Кроме того, указывают авторы прогноза, макроэкономическая политика, а также бюджетное правило, согласно которому средства от незапланированно высокой цены на нефть уходят в резерв, обеспечит низкую зависимость курса рубля к доллару США от динамики цен на нефть.

Как ранее передавало ИА REGNUM, правительство планирует рассмотреть проект федерального бюджета на заседании 20 сентября. В Госдуму документы должны поступить до 1 октября.