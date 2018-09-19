МЭР: Инфляция в 2019 году составит 4,3% из-за роста НДС

Москва, , 17:03 — REGNUM Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года ускорит инфляцию и показатель достигнет 4,3%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития от Минэкономразвития до 2024 года, на основе которого рассчитан проект федерального бюджета на 2019−2021 годы. Документы были размещены, затем удалены с официального сайта Профсоюзной стороны в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (есть в наличии у корреспондента ИА REGNUM ).

Как отмечает МЭР в прогнозе, до конца 2018 года инфляция будет постепенно повышаться и в декабре составит 3,4%. В 2019 году показатель будет еще выше — на это повлияет, в частности, принятый закон о повышении ставки НДС.

«Повышение ставки НДС с 1 января 2019 г. с 18% до 20% затронет 76% потребительской корзины, а совокупный эффект составит 1,3% от потребительских расходов», — отмечает МЭР в прогнозе.

При этом, отмечают в министерстве, за повышением цен на отдельные категории товаров последует рост инфляционных ожиданий. Однако Центробанк продолжит умеренно жесткую денежно-кредитную политику.

«Инфляция на конец 2019 года составит 4,3% г/г, что в целом является незначительным отклонением от целевого ориентира Банка России 4%», — отмечается в прогнозе.

К 2020 году инфляция вновь опустится ниже целевого значения Центробанка и составит 3,8%, отмечает Минэкономразвития.

Правительство планирует рассмотреть проект федерального бюджета на заседании 20 сентября. В Госдуму документы должны поступить до 1 октября.