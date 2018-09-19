В Воронеже определили подрядчика строительства Центра гребли

Воронеж, , 16:38 — REGNUM В Воронеже определен победитель аукциона на выполнение подрядных работ по разработке рабочей документации и строительству Центра по гребле на байдарках и каноэ в Воронеже, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на аукционную документацию. Конкурс был объявлен в конце августа, максимальная стоимость контракта — 597 млн 377 тыс. 920 рублей. 18 сентября состоялось рассмотрение единственной заявки на участие в тендере.

В соответствии с документацией, единственным участником тендера и победителем аукциона стало ООО «Воронежстройреконструкция» (ВСР).

В соответствии с проектом Центра гребли на байдарках и каноэ, он должен вмещать в себя гребную дистанцию на тысячу метров, эллинги на 100 лодок, трибуны, физкультурно-оздоровительный комплекс, площадки для пляжного футбола и волейбола, парковку, которая должна предусматривать 50 мест для автомобилей, перевозящих лодки. Работы должны быть завершены к концу 2019 года.

Отметим, что о планах по строительству Центра гребли на байдарках и каноэ региональные власти говорят с 2014 года.