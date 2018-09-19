В 2018 году в Костромской области построят новый телятник

Кострома, , 16:32 — REGNUM В Вохомском районе Костромской области появится новый телятник на 100 голов, сообщает пресс-служба губернатора области. ООО «Латышево» получило грант на строительство нового объекта на сумму 3,3 млн рублей.

Отмечается, что предприятие планирует продавать мясо говядины в учреждения социальной сферы Вохомского района. Сейчас на месте будущего телятника возведен металлический каркас здания и ведутся кровельные работы. Ввести объект в эксплуатацию планируют уже в ноябре.

Справка ИА REGNUM : ООО «Латышово» — одно из крупнейших сельхозпредприятий Вохомского района Костромской области, занимающееся не только животноводством, но и растениеводством.

Посевные площади ООО «Латышово» составляют 640 гектаров пахотных земель. Сеется пшеница, овес, рожь, выращиваются зерновые культуры, однолетние и многолетние травы. Поголовье крупного рогатого скота этого фермерского хозяйства составляет более 300 голов, имеется молочное стадо — более 150 голов.