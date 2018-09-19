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Дорогу Тюмень — Боровский — Богандинский отремонтируют к октябрю

Экономика

В 2018 году на территории Тюмени и Тюменского района уже отремонтировано 179 автомобильных дорог

Тюмень, 19 сентября 2018, 16:26 — REGNUM  В 2018 году на территории Тюмени и Тюменского района отремонтировано 179 автомобильных дорог общей протяженностью 168,6 км. Большинство из них — это местные дороги протяженностью 74,7 км. В данной Тюменской агломерации второй год реализуется федеральный проект проект «Безопасные и качественные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления по строительству региона.

На федеральных дорогах отремонтировано в 2018 году шесть объектов протяженностью 71,3 км, восемь объектов региональных дорог протяженностью 16,7 км, 165 местных дорог протяженностью 74,7 км. В Тюменском районе, где привели в порядок 126 дорог протяженностью 57,3 км, ремонтировались дороги в каждом посёлке.

До начала октября планируют завершить реконструкцию автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский протяженностью 5,9 км. Это часть Тюменской кольцевой автомобильной дороги, движение по прямому ходу на которой откроют в 2018 году. Дорожники приступили здесь к укладке верхнего слоя асфальта. Отмечается, что движение по дороге не закрывалось за всё время ремонта.

Качество ремонта проверяют специалисты передвижной дорожной лаборатории, которая представляет собой микроавтобус, с вмотированными за колесами машины датчиками. Все данные отражаются на видео и компьютерном оборудовании, которые обрабатываются и затем делается заключение.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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