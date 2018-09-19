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Банк России повысил официальный курс рубля

Экономика

Курс доллара снижен до 67,01 рубля, евро — до 78,36 рубля

Москва, 19 сентября 2018, 16:19 — REGNUM  Банк России повысил официальный курс рубля по отношению к доллару и евро на четверг, 20 сентября. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс доллара понижен на 74,2 копейки — до 67,01 рубля, курс евро снижен на 81,3 копейки — до 78,36 рубля.

По состоянию на 14:00 на Московской бирже курс доллара составлял 66,98 рубля, курс евро — 78,32 рубля.

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