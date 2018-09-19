Москва, , 16:19 — REGNUM Банк России повысил официальный курс рубля по отношению к доллару и евро на четверг, 20 сентября. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс доллара понижен на 74,2 копейки — до 67,01 рубля, курс евро снижен на 81,3 копейки — до 78,36 рубля.

По состоянию на 14:00 на Московской бирже курс доллара составлял 66,98 рубля, курс евро — 78,32 рубля.

Читайте также: Рубль поддерживает ряд обстоятельств

Читайте ранее в этом сюжете: Рубль вырос против доллара на 5%, против евро — на 4,3%