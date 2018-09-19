Оштрафованные водители будут пополнять дорожный фонд Костромской области

Кострома, , 16:17 — REGNUM Костромской дорожный фонд будет пополняться за счет оштрафованных автомобилистов, сообщает пресс-служба губернатора области. Местные власти надеются, что объем поступлений от штрафов составит более 300 млн рублей в год.

Сейчас деньги от штрафов за нарушение правил безопасности дорожного движения поступают в областной бюджет и могут расходоваться по разным направлениям.

После того, как местные чиновники примут соответствующие изменения в региональное законодательство, поступления от штрафов станут дополнительным источником формирования фонда. Местные власти обещают расходовать их на развитие и содержание дорожной сети региона.

ИА REGNUM напоминает, что расходы дорожного фонда Костромской области на 2018 год составятоколо 2 млрд 940 млн рублей. В том числе 1 млрд 117 млн рублей предусмотрены на: содержание автодорог регионального и межмуниципального значения, содержание искусственных сооружений, устройство 35 километров слоев износа асфальта, приобретение дорожной техники и оборудования.

Отметим, что в планах властей помимо капитального ремонта более 50 километров автомобильных дорог, входит реконструкция трех мостов. Также планируется комплексный ремонт более 120 километров федеральной трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь».