В Калужской области сохранили льготы гражданам предпенсионного возраста

Калуга, , 16:21 — REGNUM В Калуге, 19 сентября, состоялось первое заседание восьмой сессии Законодательного собрания области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата калужского регионального парламента, депутаты приняли закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Калужской области в части сохранения мер социальной поддержки лицам предпенсионного возраста.

Документ предусматривает предоставление региональных льгот данной категории граждан не по достижении возраста, дающего право на назначение пенсии, а с 60 лет для мужчин, с 55 лет для женщин.

Как подчеркнул председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин, документ подготовлен по инициативе депутатов партии «Единая Россия» в связи с предстоящими изменениями параметров пенсионного законодательства.

«В Калужской области предоставляется достаточно большое количество пенсионных льгот. Если сравнивать с другими регионами — больше льгот только в Москве и Московской области. Мы предлагаем сохранить все эти меры социальной поддержки нашим гражданам», — добавил Виктор Бабурин.

Кроме того, депутаты поддержали проект федерального закона, предусматривающий сохранение федеральных льгот по имущественным налогам гражданам предпенсионного возраста. В первом чтении принят законопроект о запрете продажи вейпов

Депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об установлении на территории Калужской области ограничения розничной продажи электронных систем доставки никотина и их компонентов». С подобной инициативой выступили члены регионального Молодежного парламента при Заксобрании области.

Отмечалось, что в настоящее время электронные системы доставки никотина (вейпы) получили большое распространение в нашей стране. При их использовании производится аэрозоль, который, как правило, включает летучие органические вещества, являющиеся токсичными, что наносит существенный вред здоровью.

Депутаты поддержали предложение молодых парламентариев запретить их продажу в регионе. Комментируя данное решение, спикер областного парламента Виктор Бабурин заявил: «Считаю, что необходимо поддержать инициативу молодых людей о запрете вейпов. Понятно, что может произойти в случае отсутствия такого запрета. Сначала молодые люди употребляют легкие курительные смеси, затем к ним примешиваются наркотики. В обществе должно преобладать нетерпение к наркотическим веществам и убежденность в том, что необходимо вести здоровый образ жизни».

Он также предложил после принятия законопроекта в первом чтении продолжить работу над документом. На заседании, депутаты одобрили законодательную инициативу в Государственную думу ФС РФ, предусматривающую внесение изменений в статью 170 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

В ходе обсуждения отмечалось, что с 1 января 2018 года предприятия, получающие региональные субсидии, обязаны восстанавливать в федеральный бюджет сумму НДС, которую ранее не уплачивали. Это может привести к ухудшению положения ряда организаций, в первую очередь, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, индустриальных парков. В связи применением данных правил, они будут недополучать значительные средства. Областные парламентарии предлагают отметить эту обязанность с 1 января 2019 года.

Парламентарии также приняли закон об образовании нового населённого пункта — деревни Снегири на территории СП «Посёлок Детчино» Малоярославецкого района. Документ подготовлен на основании обращения граждан, проживающих в данном населённом пункте. На сегодняшний день на территории населённого пункта проживает 3 семьи, регистрацию по месту жительства имеют 8 человек. В ходе обсуждения подчеркивалось, что создание населённого пункта позволит узаконить социальный статус территории и её жителей, вести строительство, развивать личное подсобное хозяйство, взимать налоги.

В соответствии с областным законом образован и еще один населенный пункт — деревня Новые Кулиги на территории СП «Деревня Порослицы» Юхновского района. Ранее здесь находилась деревня Кулиги, которая была исключена из учётных данных в 1988 году. Возродить деревню с новым названием предложили жители территории. В населённом пункте построено 6 домов, имеются хозяйственные постройки, обрабатываются земельные участки, на средства граждан подведено электричество.