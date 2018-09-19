Роль «любимого» транзитного партнёра Белоруссии отходит к Латвии?

Минск, , 15:40 — REGNUM Во вторник, 18 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в дипломатическом корпусе. На должность чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвии был назначен Василий Маркович, об этом сообщает информационный портал Delfi.lv.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко поставил перед дипломатом четкую задачу «обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю». С выгодой для Белоруссии. Александр Лукашенко прямо связал это с разногласиями Белоруссии и Литвы, которая «не хочет нормально сотрудничать с Минском, теперь нужно сделать упор на Латвию».

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«Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет, и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, надо сделать так, чтобы эта республика (Латвия) удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью. Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный — и немалый — эффект», — заявил президент Белоруссии.

В связи с чем можно говорить о том, что Лукашенко объявил о провозглашении нового курса в отношениях с Прибалтийскими республиками. В сфере экспорта белорусской продукции Белоруссия выбирает нового партнера Латвию и отказывается от Литвы в качестве приоритетного партнера.

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Как уже ранее писало ИА REGNUM, отношения Литвы и Белоруссии осложнены строительством БелАЭС, против которой резко выступают власти Литвы. Так как станция располагается не на безопасном расстоянии от Вильнюса (50 км), в Латвии её строительство было объявлено «угрозой национальной безопасности».

Вильнюс неоднократно заявлял, что не будет покупать электроэнергию со станции после начала эксплуатации. Минск же со своей стороны утверждает, что БелАЭС абсолютно безопасна. Запуск первого энергоблока планируется 1 июля 2019 года.

По словам Лукашенко, в Риге «почувствовали, что не все решается в Брюсселе».

«Да, хорошо, наверное, им в Евросоюзе. Но не все можно решить. Евросоюз поддержит какое-то время, а потом надо зарабатывать самим. И вместе мы можем заработать. И, самое главное для нас, через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю с выгодой для себя. И в этом направлении мы должны работать»,— подчеркнул он.

В настоящее время Белоруссия использует латвийские порты в первую очередь для перевалки нефтепродуктов — 64% темных нефтепродуктов и более 80% светлых нефтепродуктов. Литовский же порт «Клайпеда» Белоруссия выбирает для перевалки по большей части удобрений — из-за более выгодных тарифов.

В своем заявлении Александр Лукашенко также отметил, что у Минска и Риги складываются неплохие отношения.

«Они понимают, что с Беларусью надо не просто мирно жить, а нужно сотрудничать. Потому что слишком многое нас связывает. И экономика Латвии завязана на экономику Беларуси. И там нам нужно разбираться во всем этом, и нужен такой хозяйственный человек», — заметил Лукашенко.

В связи с разногласиями прибалтийской республики и Белоруссии, Латвия имеет все шансы договориться о выгодном стратегическом торгово-экономическом партнерстве, которое будет основываться на энергетическом диалоге. Поставки в Латвию электроэнергии с БелАЭС могут повлечь за собой и изменение маршрута транзита белорусских грузов.