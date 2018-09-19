Суздаль, Владимирская область, , 15:37 — REGNUM Два старейших города Владимирской области — Суздаль и Гороховец — получат 100 млн рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства РФ 19 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Города получат деньги в качестве приза за победу в конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, итоги которого были подведены в мае 2018 года. Так, Суздаль стал одним из победителей в номинации «Исторические поселения». Город представлял проект «Зарядье. Активация». Гороховец победил в той же номинации с проектом «Благоустройство городского парка культуры и отдыха».

Отметим, что всего было распределено 4,9 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что Гороховец в 2018 году отметил 850-летие, а в 2024 году в регионе отметят 1000-летие Суздаля. В августе 2018 года оба города вошли во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности.

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