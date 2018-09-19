Казахстан планирует привлечь в кинематограф иностранных кинопроизводителей

Астана, , 15:39 — REGNUM Власти Казахстана планируют привлекать крупных мировых производителей для развития отечественного кинематографа, сообщает 19 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра культуры и спорта республики Арыстанбека Мухамедиулы.

Министр призвал брать пример с американских киностудий, которые за счет развлекательного сервиса привлекают в кинематограф сотни миллиардов долларов инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября депутаты Мажилиса парламента Казахстана приняли в первом чтении законопроект «О кинематографии», который направлен на дальнейшую коммерциализацию киноиндустрии.

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