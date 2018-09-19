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Казахстан планирует привлечь в кинематограф иностранных кинопроизводителей

Экономика

Министр призвал брать пример с американских киностудий

Казахстан планирует привлечь в кинематограф иностранных кинопроизводителей
Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США
Киноаппарат

Астана, 19 сентября 2018, 15:39 — REGNUM  Власти Казахстана планируют привлекать крупных мировых производителей для развития отечественного кинематографа, сообщает 19 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра культуры и спорта республики Арыстанбека Мухамедиулы.

Министр призвал брать пример с американских киностудий, которые за счет развлекательного сервиса привлекают в кинематограф сотни миллиардов долларов инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября депутаты Мажилиса парламента Казахстана приняли в первом чтении законопроект «О кинематографии», который направлен на дальнейшую коммерциализацию киноиндустрии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане усилят коммерциализацию киноиндустрии

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