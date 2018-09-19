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В Тюменской области накажут банк за незаконную рекламу

Экономика

Реклама «ЛОКО-Банка» не содержала всех сведений о кредите, сообщает УФАС

Тюмень, 19 сентября 2018, 15:48 — REGNUM  Спам от «ЛОКО-Банка» антимонопольщики признали ненадлежащим рекламному законодательству. В тексте сообщений была допущена ошибка — не прописаны все условия кредита. За данное нарушение назначается штраф для юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФАС по Тюменской области.

С жалобой на СМС-рассылку к антимонопольщикам обратился гражданин, забывший, что оставляя заявку на оформление кредита, он согласился на получение рекламно-информационных материалов. Однако, проверяя заявление тюменца, сотрудники УФАС обнаружили иное нарушение: реклама банка может ввести в заблуждение потребителя.

А именно, указав, что кредит до 5 млн рублей предоставляется под 11,8%, банк не прописал условия, определяющие его полную стоимость. Тогда как по условиям вышеуказанного кредита в период с даты его предоставления и до даты первого платежа размер процентной ставки увеличивается на 1,5% в месяц, а случае отсутствия страхования кредита, у заемщика размер процентной ставки увеличивается на 3%, но не более чем до уровня 19,8% — для кредитов в размере от 300 000 рублей.

КБ «ЛОКО-Банк» прекратил распространение ненадлежащей рекламы. И всё же ему придётся заплатить штраф за нарушение рекламного законодательства.

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