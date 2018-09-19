Названа дата передачи в концессию «Воронежтеплосети»

Воронеж, , 15:18 — REGNUM Концессионное соглашение о передаче в управление ПАО «Квадра» имущества МКП «Воронежтеплосеть» на срок в 15 лет планируется заключить 8 ноября. Об этом было заявлено 18 сентября на совете городской думы Воронежа.

Как сообщает «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на информацию вице-мэра по городскому хозяйству Сергея Петрина, общий объем вложений в модернизацию теплоэнергетического хозяйства может составить до 4 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос передачи в концессию убыточного МКП «Ворнежтеплосеть», который обеспечивает теплом и горячей водой около трети жилого фонда областного центра — 1850 жилых домов, 340 объектов социального назначения, более 300 административных зданий и учреждений внебюджетной сферы — обсуждается с 2014 года. В июле региональные власти сообщили о планах по передаче «Воронежтеплосети» в концессию «Квадре» на 15 лет, объем вложений тогда оценили в 3,6 млрд рублей. А ежегодную экономию в этом случае для бюджета города ранее мэр Вадим Кстенин оценил в 300−400 млн рублей.

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