«Банк Астаны» лишился лицензии

Астана, , 15:01 — REGNUM Национальный банк Казахстана лишил АО «Банк Астаны» лицензии на проведение банковских и иных операций из-за систематических нарушений договорных обязательств и невыполнения требований по дополнительной капитализации банка, сообщили 19 сентября в пресс-службе Нацбанка республики.

В ведомстве отметили, что лишение лицензии не повлияет на других участников рынка, так как «Банк Астаны» имеет незначительную долю активов в совокупном портфеле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года активы «Банка Астаны» составили 67,54 млрд тенге ($185,4 млн), что на 21,2% меньше, чем годом ранее.

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