Рубль вырос против доллара на 5%, против евро — на 4,3%

Москва, , 14:49 — REGNUM Российская валюта дорожает седьмой торговый день подряд. Против доллара США итоговый рост составил 5%, а против евро 4,3%. Сегодня, 19 сентября, открытие торгов было как всегда оптимистичным, при поддержке слабого доллара США в мире. Такое расположение сил демонстрирует силу влияния мировых настроений инвесторов по защитным активам на текущий момент к настроениям по слабому рублю, даже при условии санкционного давления. То есть положение американской валюты сейчас плачевное, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Рубль может приостановиться в росте только при условии, что США и Китай заявят о намерении вести переговоры относительно текущего положения по торговым условиям. Влияние внешнего фона сейчас основное. Такие ожидания утопичны, так как Америка обвиняет Китай о вмешательстве в выборы США, и готова вводить санкции против Поднебесной», — пояснила эксперт.

С 17 на 18 сентября было объявлено о введении новых пошлин на товары из Китая. Китай, в свою очередь, систематично избавляется от долговых обязательств Америки. То есть при текущем положении вещей говорить о перемирии и намерении приостановить эскалацию конфликта не приходится.

«Кроме того, для рубля весомую поддержку оказывает сильная нефть и налоговый период. Это традиционные факторы, которым рынок начал следовать со второй недели сентября. Пока целью снижения доллара на территории РФ будет поддержка 66,60 рубля. Ниже могут не увести актив по техническим причинам. Для евро важная цель на отметке 77,68 рубля», — полагает Сальникова.

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