Российский завод показал новую вагонную платформу на выставке в Берлине

Тихвин, Ленинградская область, , 14:39 — REGNUM Шестиосный вагон-платформу для перевозки крупнотоннажных контейнеров на территории европейских стран (с колеей 1435 мм) представили на выставке в Берлине специалисты холдинга «Объединенная вагонная компания», сообщает 19 сентября пресс-служба Тихвинского вагоностроительного завода.

Мероприятие проходит на международной выставке транспортной техники и транспортных систем InnoTrans 2018 в Германии.

«Платформа модели Sggrs длиной 80 футов обладает грузоподъемностью 107,5 т, что позволяет перевозить на ней разные типоразмеры контейнеров ISO, танк-контейнеров и съемных интермодальных кузовов массой брутто до 36 т. Платформа оснащена тележкой с осевой нагрузкой 22,5 тс и способна развивать скорость движения до 120 км/ч», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая платформа разработана Всесоюзным научно-исследовательским центром транспортных технологий, а производство вагона освоено на Тихвинском вагоностроительном заводе.

InnoTrans — крупнейшая в мире железнодорожная выставка-ярмарка транспортной техники и транспортных систем. В этом году в ней участвует более трех тысяч экспонентов из 61 страны мира.

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