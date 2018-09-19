В Тамбовской области принят закон о сохранении льгот пожилым людям

Тамбов, , 14:38 — REGNUM Депутаты Тамбовской областной думы на заседании 19 сентября сразу в двух чтениях приняли закон о сохранении льгот женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет. Как сообщила пресс-служба региональной думы, закон гарантирует людям предпенсионного возраста право на региональные меры социальной поддержки. Кроме того, пожилые люди будут иметь возможность получить жилые помещения в домах системы социального обслуживания.

«В законопроекте содержится норма, гарантирующая лицам, достигшим возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин, сохранение действующих региональных мер социальной поддержки. Кроме того, дополнительно лицам, получающим пенсии, назначенные в соответствии с пенсионным законодательством, устанавливаются льготные ставки при уплате транспортного налога», — говорится в сообщении пресс-службы.

Закон принят большинством голосов. Он начнет действовать с 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что законопроект был разработал представителями партии «Единая Россия» после поручения Владимира Путина, данного во время обращения к жителям России на тему пенсионной реформы. Подобные документы разработаны и в других регионах России. К примеру, аналогичный закон уже принят в Волгоградской области.

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