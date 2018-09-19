СМИ: в ПАО «Тольяттиазот» прошли обыски

Тольятти, Самарская область, , 14:19 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета РФ провели обыски в заводоуправлении ПАО «Тольяттиазот» и АКБ «Тольяттихимбанк» в городе Тольятти Самарской области. Как сообщает губернский портал Самара.ру, действия правоохранительных органов были связаны с двумя уголовными делами, одно из которых было возбуждено еще в 2013 г., а второе в 2018 г. по факту вывода из предприятия наиболее ликвидных активов — производства метанола и седьмого, самого ценного агрегата аммиака.

«Согласно имеющимся в распоряжении журналистов документам, — пишет издание, — в период с 2005 по 2010 годы с помощью серии из нескольких сотен сделок, каждая из которых по отдельности не вызывала никаких подозрений, «Тольяттиазот» лишился агрегата аммиака №7, относительно современного и находящегося в лучшем техническом состоянии по сравнению с остальными. В итоге 16 зданий и сооружений агрегата были проданы за 29 млн руб., а свыше 500 единиц производственного оборудования — за 69,9 млн руб., при реальной рыночной стоимости этого имущества не менее 10 млрд руб. Со стороны ТОАЗа договоры заключал Александр Макаров, в то время — управляющий завода, впоследствии вместе с Владимиром Махлаем сбежавший в Великобританию от уголовного преследования. Неизменный покупатель заводского имущества — ООО «Томет». Компания на 100% принадлежит гонконгским офшорам, контролируемым Андреасом Циви, владельцу Ameropa AG и Nitrochem Distribution AG, эксклюзивного трейдера ТОАЗа. Поскольку Циви также имеет право распоряжаться более 70% акций самого завода, продавал он оборудование фактически самому себе».

Та же судьба, по данным Самара.ru, в 2010 г. постигла и метанольное производство — установку мощностью в 450 тыс. т в год вместе с земельным участком продали все тому же «Томету» за 132 млн руб. На этот раз договор со стороны ТОАЗа подписывал тогдашний гендиректор Евгений Королев. «Для сравнения: проект аналогичной установки другого производителя метанола оценивался в 440 миллионов долларов. Именно метанол и аммиак являются основными видами производимой ТОАЗом продукции», — подчеркивает издание.

«Как установила экспертиза, практически все договоры и акты оценки проданного за гроши имущества проштампованы поддельными печатями и подписаны поддельными подписями. Как недавно подтвердил на допросе в Комсомольском районном суде г. Тольятти исполнявший обязанности гендиректора ОАО «Тольяттиазот» Виноградов А.С. большую часть договоров купли-продажи, где стоит подпись якобы от его имени, он не подписывал, да и не мог подписать, т.к. находился в другом городе, — продолжает издание… — В 2013 г. и в 2018 г. в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовных дел по факту незаконного вывода активов из ТОАЗа обратились многие миноритарные акционеры завода. Постановлением Комсомольского районного суда Тольятти в 2013 году на имущество ООО «Томет» был наложен арест».

Напомним, что сейчас в Комсомольском районном суде рассматривается уголовное дело против мажоритарных акционеров и топ-менеджеров ТОАЗа и Ameropa о хищении продукции химкомбината на сумму 86 млрд руб. Оно было возбуждено в конце 2012 г. По версии следствия, предприятию и его акционерам был нанесен финансовый ущерб в результате использования незаконной схемы продажи продукции по заниженным ценам фирме Nitrochem Distribution, эксклюзивному трейдеру ТОАЗа, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. «Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, распределялась между обвиняемыми — совладельцами ТОАЗа (через подставные офшорные фирмы) Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером. Все подсудимые в настоящее время скрываются в Европе и США», — отмечает Самара.ru.

Как выяснилось в процессе рассмотрения в суде уголовного дела о хищении продукции ТОАЗа, Андреас Циви пытался скрыть свое владение подставными фирмами, воспользовавшись услугами международной компании Corpag, специализирующейся на управлении офшорами. Продажа агрегата аммиака и производства метанола, была скрыта от миноритарных акционеров и не рассматривалась советом директоров предприятия. Однако замысел Циви провалился: на суде была представлена детализированная схема офшорного владения ТОАЗом. Ее достоверность подтвердил, в том числе, свидетель Денисов, глава депозитария «Тольяттихимбанка», который вел учет акций завода. Пока свидетельские показания и изъятые следствием документы полностью подтверждают доводы, изложенные в обвинительном заключении, сообщает СМИ.

«Не исключено, что подсудимых в недалеком будущем ждут новые судебные разбирательства по эпизодам, связанным с выводом активов и неуплатой налогов, — заключает Самара.ru, — в данный момент Арбитражный суд Самарской области рассматривает несколько исков налоговой службы к ТоАЗу на общую сумму в 1,5 млрд руб., и по двум из них уже принято решение в пользу налоговиков».