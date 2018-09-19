«Власти стараются сделать пенсионную реформу более щадящей для людей»

Черкесск, , 14:18 — REGNUM Исходя из экономической и демографической ситуации в стране, пенсионную реформу нужно проводить. Первоначальный вариант законопроекта о повышении пенсионного возраста оказался с более жёсткими мерами для граждан. Президент РФ Владимир Путин постарался смягчить острые углы и постарался сделать так, чтобы пенсионная реформа стала более щадящей, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований Ордена Знак Почета Ася Карданова.

«Конечно, по словам Путина, если страна, действительно, находится в трудном положении, что без пенсионной реформы нельзя обойтись, то нужно принимать меры. В стране не очень хорошее демографическое состояние, скоро некому будет кормить пенсионеров», — отметила эксперт.

При этом хочется отметить, во всех странах, на которых обычно ссылаются в России, существует прогрессивное налогообложение. Возникает закономерный вопрос — почему российские власти не введут этот прогрессивный налог, все вопросы финансового характера решались бы намного легче, неясно, почему это не делается.

«Но в целом реформа нужна однозначно. После выступления главы государства прослеживается более разумный, более взвешенный подход к пенсионной реформе. Те предложения, которые сейчас вносятся, хорошо и вдумчиво просчитываются, это вызывает оптимизм», — высказала свое мнение Карданова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»