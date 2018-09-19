Гройсман заявил, что экономика Украины ускорила рост до 4%

Киев, , 14:13 — REGNUM За второй квартал 2018 года рост экономики Украины ускорился до 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 19 сентября на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Во втором квартале у нас были предварительные данные, что внутренний валовой продукт страны растет до 3,6%. Сегодня есть уточненные данные — это 3,8%. Важно то, что есть нормальный темп роста производства валовой продукции в Украине для конечного потребления. Это значит, что у людей больше работы, мы больше производим продукции и услуг, экономика развивается», — сказал Гройсман.

По его словам, драйвером развития экономики стал сектор переработки агропромышленной продукции.

«Самая главная задача — удерживать этот рост, придать ему стойкости. Для этого надо развивать разные сектора экономики, в том числе и те, которые сегодня являются драйверами нашего роста — агропромышленный комплекс. 17% дает переработка в агропромышленном комплексе. Но также важно, чтобы мы создавали новые рабочие места, потому что агропромышленный комплекс является достаточно технологическим, там занятость не такая большая. Хотя на сегодня в этом секторе работает около 3 млн человек. Нам нужно создавать условия для развития фермерства», — добавил Гройсман.

Премьер-министр Украины отметил, что до конца 2018 года по Украине размер средней зарплаты вырастет до 10 тыс грн (355 долл).

«Как следствие, если экономика растет, это значит, что и спрос на человеческий труд растет, растет конкуренция за специалистами. Это приведет к росту зарплат. Наша цель — до конца года в Украине средняя зарплата должна быть не меньше 10 тыс грн», — пояснил он.

При этом Гройсман заявил, что во всех регионах Украины предприниматели отмечают нехватку квалифицированных кадров. Премьер проинформировал, что Украина внедряет немецкую систему подготовки кадров, которая позволит повысить уровень квалификации и подготовки рабочих.

«Во время встречи с предпринимателями мне говорят, что сегодня по Украине не хватает квалифицированных кадров. Но мы также понимаем, что подготовку этих кадров осуществляет система профессионального образования… Наша задача — изменить эту систему. Один из способов это сделать — внедрить дуальное образование… Речь идет о том, чтобы создать партнерство между педагогическими заведениями профтехобразования и реальными предприятиями. Чтобы наши дети получали теоретические знания в учебном заведении, а практическую подготовку на реальных предприятиях с реальным техническим оборудованием… У нас уже есть пилотные проекты… Эта система очень похожа на немецкую систему подготовки кадров», — подытожил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нацбанк Украины прогнозировал, что в 2018 году ВВП Украины вырастет на 3,4%, а в 2019 году рост замедлится до 2,5%. В то же время правительство ожидает роста ВВП в 2018 году на уровне 3,2%, в 2019 году — на 3%, в 2020-м — на 3,8%.

Напомним, в апреле 2018 года Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%. При этом прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году на Украине ухудшен на 4 процентных пункта (п.п.) — до 11%.