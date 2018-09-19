В НПО Энергомаш сообщили о цифровой трансформации предприятия к 2020 году

Москва, , 14:02 — REGNUM Стратегической целью трансформации НПО Энергомаш — лидера российского и мирового ракетного двигателестроения — является переход к цифровому производству к 2020 году, заявил заместитель генерального директора объединения по развитию ИТ Денис Савенков. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

По его словам, под этим подразумевается полная цифровая разработка, проектирование изделия и его изготовление, для чего потребуется максимально автоматизировать станочный парк и организовать контроль за исполнением технологических процессов.

«Еще одна важная задача — создание цифрового двойника изделия. С рождением 3D-модели на этапе проектирования у каждого двигателя появляется свой цифровой двойник, который собирает всю информацию о нем на протяжении его жизненного цикла, включая эксплуатацию», — сказал Савенков.

Он пояснил, что процесс цифровизации интегрированной структуры начнется с головного предприятия, которым является НПО Энергомаш, а затем полученный опыт будет тиражирован на все дочерние общества.

Добавим, под цифровым двойником понимают программный аналог физического устройства, моделирующий внутренние процессы, технические характеристики и поведение реального объекта в условиях воздействий помех и окружающей среды.

АО «НПО Энергомаш» — головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения. Компания является лидером в области разработки мощных жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей.

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