На социальную сферу в 2019 году правительство РФ направит 6,6 трлн

Москва, , 13:57 — REGNUM Правительство России на поддержку социальной сферы в 2019 году намерено направить 6,6 трлн рублей из федерального бюджета, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Об этом сообщает 19 сентября РБК.

По словам вице-премьера, рост государственных расходов на 2019 год по социальной сфере составит 7,1%, что составит 6,6 трлн рублей.

«В дальнейшем на 2020 и 2021 год также наблюдается тенденция по увеличению расходов на социальную сферу», — цитирует агентство слова Голиковой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России с 1 января 2019 года может быть увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

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