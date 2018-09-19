Киев, , 13:41 — REGNUM Одна из главных целей украинского правительства — развитие сельскохозяйственной отрасли, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 19 сентября «Корреспондент.net».

По его словам, агропромышленный комплекс вместе с отраслью переработки формирует 17% ВВП Украины. В связи с этим развитие сельского хозяйства является приоритетной задачей для украинского правительства. Также Гройсман отметил, что власти намерены поддерживать те отрасли, которые «имеют потенциал к росту».

Напомним, на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Киевская хунта, пришедшая к власти, пообещала народу жизнь «как в Европе», однако в реальности население Украины обнищало в несколько раз, а стоимость ЖКХ услуг значительно выросла.