Досрочное погашение кредита позволит вернуть страховую премию

Москва, , 13:35 — REGNUM Правительственный законопроект о возврате страховой премии при досрочном погашении кредита Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Сегодня при заключении договоров о потребительском кредите банк также заключает с заемщиком договор страхования на срок, аналогичный основному документу. Однако, как отмечает правительство, договор страхования в значительной степени утрачивает для заемщика экономическую целесообразность после выполнения обязательств по кредиту. Однако страховая премия, которую заемщик заплатил страховщику, обратно не возвращаются.

Правительство предлагает изменить эту норму. Так, авторы инициативы отмечают, что при досрочном погашении кредита заемщику следует позволить возвращать часть страховой премии. Однако, как уточняли члены комитета Госдумы по финрынку, речь идет только о средствах, которые поступили непосредственно страховщику. Вернуть средства, которые банк уплатил за оформление договора страхования, не удастся.

Для того, чтобы вернуть ранее уплаченную страховую премию заемщик, который намерен досрочно погасить кредит, должен заявить о своем намерении минимум за 14 календарных дней. Как отмечали члены профильного комитета Госдумы, ко второму чтению в законопроекте следует обосновать отмеченный правительством срок, а также предусмотреть информирование граждан о реальном размере его страховой премии.