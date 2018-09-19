В Госдуме намерены дать предпенсионерам обязательную долю в наследстве

Москва, , 13:23 — REGNUM Законопроект, направленный на обеспечение граждан предпенсионного возраста правом на обязательную долю в наследстве, внесла в Госдуму группа депутатов фракции «Единая Россия» во главе с председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Так, депутаты предлагают наделить женщин в возрасте 55 лет и мужчин в возрасте 60 лет правом на обязательную долю в наследстве. Сегодня на нее могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. Они должны унаследовать не менее половины доли, которая причиталась бы им по наследству.

При этом нетрудоспособными считаются все граждане пенсионного возраста, независимо от назначения им пенсионных выплат. Вместе с тем, согласно уже принятому в первом чтении правительственному законопроекту, пенсионный возраст граждан РФ с 2019 года может увеличиться. Так, если законопроект будет принят во втором чтении с изменениями, предложенными президентом РФ Владимиром Путиным, пенсионный возраст для женщин составит 60 лет, а для мужчин — 65 лет.

Однако депутаты во главе с Крашенинниковым предлагают сохранить действующие сегодня нормы по обязательной доле в наследстве такими, как сегодня. Другими словами, даже при повышении пенсионного возраста, право на обязательную долю будут иметь женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет — то есть, категория граждан предпенсионного возраста.

«Положения законопроекта вступят в силу с момента изменения пенсионного возраста», — отмечают авторы законопроекта.