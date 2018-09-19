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Объем экспорта нефти по трубопроводу Сковородино–Мохэ достиг 130 млн тонн

Экономика

Транспортировка нефти в Китай осуществляется в рамках межправительственного соглашения

Объем экспорта нефти по трубопроводу Сковородино–Мохэ достиг 130 млн тонн
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Нефтепровод

Иркутск, 19 сентября 2018, 13:20 — REGNUM  Накопленный объем экспорта нефти по отводу системы ВСТО-I — нефтепроводу Сковородино — Мохэ — достиг 130 млн тонн, сообщает 19 сентября пресс-служба компании «Транснефть-Восток», осуществляющей прокачку углеводородного сырья.

Отмечается, что транспортировка российской нефти в Китай осуществляется в рамках двустороннего межправительственного соглашения.

Начальной точкой отвода является нефтеперекачивающая станция «Сковородино» (НПС-21). Она же является конечным пунктом первой очереди трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан. Конечная точка трубопровода расположена в Китае. Общая протяженность нефтепровода составляет более 1000 километров, по территории России проходит 64 километра.

Проектная мощность на этапе строительства российско-китайского нефтепровода составляла 15 млн тонн углеводородного сырья в год. В 2017 году «Транснефть-Восток» завершило работы по увеличению производительности трубопровода до 30 млн тонн нефти в год.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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