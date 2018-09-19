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Правительство России с 2019 года намерено увеличить МРОТ

Экономика

Указанный показатель станет равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года

Москва, 19 сентября 2018, 13:17 — REGNUM  В России с 1 января 2019 года может быть увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Об этом сообщает 19 сентября РБК.

По словам вице-премьера, размер МРОТ в России может быть увеличен до суммы в 11 280 рублей, таким образом, указанный показатель станет равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года.

«В пакете со всеми бюджетами направляется проект закона об установлении МРОТ. На 1 января 2019 года МРОТ будет установлен в сумме 11 280 рублей в месяц», — цитирует агентство слова Голиковой.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что из резервного фонда правительства РФ было выделено 36 млрд рублей на доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума.

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Повышение минимального размера оплаты труда
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