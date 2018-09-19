«Пенсионная реформа — скоропалительное решение для граждан»

Черкесск, , 13:09 — REGNUM Реформу проводить надо, но проводить её обдуманно, чтобы люди могли понять, зачем эти шаги предпринимаются, что для них это будет означать. Для граждан это предложение властей стало скоропалительным решением, они оказались не готовы, заявил корреспонденту ИА REGNUM ИА REGNUM директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа г. Черкесска» (Карачаево-Черкесской Республика) Юрий Карасов.

Граждане восприняли инициативу правительства РФ негативно, потому что предварительно не велось никакой разъяснительной работы. Надо было больше информировать людей. Выступление президента РФ Владимира Путина немного снизило накал, но не полностью, люди до сих пор волнуются и не верят в обещания властей и в то, что что-то изменится в стране к лучшему.

«Не способствует настроению граждан и сегодняшняя экономическая обстановка: цены растут на бензин, на продукты питания, ЖКХ и т. д. Таким образом, получается, что пенсию увеличивают на копейки, а цены растут на рубли, то есть инфляция съедает пенсионные надбавки. Вносить изменения в пенсионную систему нужно, но все меры должны быть направлены на улучшение жизни пенсионеров», — высказал свое мнение Карасов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»