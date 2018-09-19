Доходы бюджета Калуги выросли на 120 млн руб

Калуга, , 13:08 — REGNUM В Калуге 18 сентября состоялось совместное заседание комитетов Городской думы по вопросам социального развития и по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством Константина Сотскова.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, депутаты одобрили поправки в бюджет города.

Доходная часть бюджета увеличивается на 120 миллионов рублей за счёт безвозмездных поступлений.

29 миллионов рублей выделяется на обеспечение государственных гарантий реализации права на получение дошкольного образования, 63,3 миллиона рублей — на приобретение здания нового детского сада в районе деревни Чижовка. 20 миллионов рублей выделяется на реконструкцию моста через реку Яченка в районе деревни Белая.

3 миллиона рублей будет внесено в уставной капитал МУП «Калугаспецавтодор», 20 миллионов рублей выделяется для оказания финансовой помощи муниципальному предприятию «УК МЖД Московского округа». Средства будут направлены для погашения задолженности предприятия.

Председатель комитета Константин Сотсков поднял вопрос о необходимости создания единой муниципальной управляющей компании, которая будет обслуживать не только ветхий и аварийный жилой фонд и способна будет выйти на самоокупаемость.

«Мы в очередной раз выделяем средства на погашение долгов УК МЖД Московского округа, — отметил он. — Но даже после погашения всей суммы задолженности, которая превышает 60 миллионов рублей, у МУПа в управлении останутся всё те же ветхие дома, с плохой собираемостью платежей, требующие значительных расходов на текущий ремонт и обслуживание. И в скором времени нам вновь придётся искать средства для погашения долгов муниципального предприятия».

Как сообщили депутатам представители управления городского хозяйства, в настоящее время прорабатываются вопросы создания муниципального бюджетного учреждения, которое будет наделено полномочиями по управлению жилым фондом.

Также, в ходе заседания был заслушан отчёт об исполнении бюджета Калуги за 1 полугодие 2018 года. Доходы городской казны в первом полугодии составили 6 миллиардов 161 миллион рублей (57,9% от планируемого годового объёма). 48% суммы составили собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета.

Расходы бюджета составили 5 миллиардов 387 миллионов рублей (50,7% от планируемого годового объёма). 71,3% расходов было направлено на финансирование социально-культурной сферы.

Профицит бюджета по итогам первого полугодия составил 773,8 млн. рублей. Были привлечены кредитные ресурсы в сумме 530 миллионов рублей, погашены коммерческие кредиты на сумму 480 миллионов рублей, осуществлён возврат бюджетных кредитов в сумме 595,5 миллионов рублей.

«В настоящее время долговая нагрузка городского бюджета составляет порядка 3 миллиардов рублей, — подчеркнул Сотсков. — Значительный объём бюджетных средств уходит на выплату процентов по коммерческим кредитам, необходимо активизировать работу по снижению кредитной нагрузки и постараться заменить коммерческие кредиты бюджетными».

Депутаты одобрили проект мирового соглашения между Городской управой и ООО «Караван». В счёт погашения долга и пени по арендной плате в сумме 4 миллиона 121 тысяча рублей, ООО «Караван» обязуется передать в муниципальную собственность 2100/10 000 доли нежилого помещения в доме № 11 по улице Спартака общей площадью 297,4 кв. метров.