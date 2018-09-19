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В Рязани появился передвижной экологический пост контроля воды и почвы

Экономика

Эксперты отследят загрязнения в режиме реального времени

Рязань, 19 сентября 2018, 13:00 — REGNUM  Передвижной экологический пост контроля воды и почвы создали специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК). Он позволит выполнять более 200 анализов качества воды и почвы и воздуха — более 140 раз в сутки. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

«Универсальная мобильная лаборатория оборудована современными приборами, которые позволяют на месте оценить состояние природной, сточной, оборотной воды и почвы, а также осуществить отбор проб для дальнейшего детального анализа в стационарной лаборатории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лицензированная эколаборатория «РНПК» является одним из ключевых подразделений предприятия. Контроль за состоянием окружающей среды ведется круглосуточно как на промплощадке, так и в санитарно-защитной зоне предприятия. Отчеты лаборатории направляются в государственные контрольно-надзорные органы.

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», входит в четверку крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. Завод выпускает высокооктановые автомобильные бензины, включая АИ-100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и другие. Объем переработки в 2017 году составил более 13 млн тонн нефти.

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