Среда, 19 Сентября 2018 года
13:20:09 МСК

130 млн рублей выделено Воронежской области на развитие малых городов

Экономика

Деньги 43 российским регионам направлены правительством РФ

Воронеж, 19 сентября 2018, 12:27 — REGNUM  130 млн рублей получит Воронежская область на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Регион вошел в число 43 субъектов РФ, которые получат поддержку на реализацию проектов развития муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (всего таких 80). В общей сложности правительством РФ на эти цели выделено 4,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, от Воронежской области на конкурс, который проводился Минстроем РФ, было подано шесть заявок — от городов Россошь, Лиски, Острогожск, Бобров, Павловск и Калач. Победителями стали Калач и Острогожск. Острогожск оказался на 11-м месте с рейтингом 5,96 в категории «Малые города с численностью от 20 тыс. до 50 тыс. человек». Калач занял девятое место в категории «Малые города с численностью от 10 до 20 тыс. человек», с рейтингом 5,85. К разработке проектов, которые были представлены на конкурс, привлекались группы молодых архитекторов — постоянных участников образовательных мероприятий в рамках проекта «Зодчество VRN».

Читайте также: Два рязанских города получат 125 млн рублей на развитие

Читайте ранее в этом сюжете: Два воронежских райцентра победили в конкурсе Минстроя

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить