130 млн рублей выделено Воронежской области на развитие малых городов

Воронеж, , 12:27 — REGNUM 130 млн рублей получит Воронежская область на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Регион вошел в число 43 субъектов РФ, которые получат поддержку на реализацию проектов развития муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (всего таких 80). В общей сложности правительством РФ на эти цели выделено 4,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, от Воронежской области на конкурс, который проводился Минстроем РФ, было подано шесть заявок — от городов Россошь, Лиски, Острогожск, Бобров, Павловск и Калач. Победителями стали Калач и Острогожск. Острогожск оказался на 11-м месте с рейтингом 5,96 в категории «Малые города с численностью от 20 тыс. до 50 тыс. человек». Калач занял девятое место в категории «Малые города с численностью от 10 до 20 тыс. человек», с рейтингом 5,85. К разработке проектов, которые были представлены на конкурс, привлекались группы молодых архитекторов — постоянных участников образовательных мероприятий в рамках проекта «Зодчество VRN».

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