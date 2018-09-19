У нефти велики шансы преодолеть сопротивление в $80

Москва, , 12:24 — REGNUM После коррекции к закрытию американской торговой сессии 17 сентября, нефтяные котировки 18 сентября прибавили почти 2%. Причиной стали заявления генерального секретаря ОРЕС Мохаммеда Баркиндо и представителей Саудовской Аравии. Первый высказался о готовности заключить в декабре, на саммите картеля в Вене, долгосрочный договор в рамках ОРЕС+. Саудиты говорили о том, что цена нефти выше $80 за баррель их вполне устраивает, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

«Кроме того, рынок живет в ожидании вступления в силу с 4 ноября санкций США в отношении Ирана, что может привести к снижению предложения сырья. На торгах 18 сентября марка Brent в моменте поднималась до $79,58 за баррель. Сегодня, 19 сентября, Brent торгуется около $79,15. Марка WTI отстает на $9,30 и вплотную подбирается к отметке в $70», — отметил эксперт.

Ближайшим фактором изменения цены может стать сегодняшняя статистика по запасам нефти и готовой продукции в США. Отчет Американского института нефти 18 сентября показал рост на 1,250 млн баррелей, но, как показывает практика, отчеты API и EIA могут существенно расходиться.

«На сегодняшние показатели может повлиять тот факт, что некоторые американские НПЗ становятся на модернизацию, и это может привести к росту запасов сырой нефти, но сокращению запасов бензина и дистиллятов. В любом случае, доминирующим фактором на рынке остается опасение снижения поставок из Ирана, отсюда высока вероятность, что к концу недели Brent может преодолеть сопротивление в $80 за баррель», — полагает Грачев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»